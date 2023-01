Federico Fashion Style ha fatto coming out durante la sua ospitata a Verissimo. Nel suo podcast Il Sottosopra, Selvaggia Lucarelli ha svelato un retroscena inedito sulla vicenda. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle sostiene che il coming out del parrucchiere originario di Anzio fosse una voce già molto insistente nell’ambiente del jet set. La Lucarelli, inoltre, parla anche di un programma televisivo nel quale Federico Lauri avrebbe dovuto parlare del suo orientamento sessuale, salvo poi far ricadere la propria scelta su Verissimo per una questione puramente economica.

“Nell’ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mese Federico stava organizzando il suo coming out mediatico. C’era in corso una trattativa, ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al Grande Fratello a fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidare lo scoop a Silvia Toffanin”.

Selvaggia non ritiene che vede alcuno scandalo nel coming out dietro compenso economico, ma ha invece da ridire sul fatto che Federico Fashion Style abbia più volte negato la sua omosessualità, riferendosi in particolare all'esperienza di quest'ultimo a Ballando con le Stelle. “Abbiamo deciso che va bene monetizzare su tutto, per cui direte voi perché dovrebbe essere strano che Federico si faccia pagare per il suo personale coming out? In realtà di strano non c’è nulla, di discutibile dal mio punto di vista molto. Se penso che un anno fa lo stesso Lauri si era fatto pagare da Ballando con le Stelle per portare in scena l’immagine dell’eterosessuale che si difendeva da ogni sospetto, anche irritandosi, e che ci presentava la famiglia tradizionale per fugare ogni dubbio. L’idea che la verità e la bugia sullo stesso tema abbia lo stesso prezzo non mi scandalizza, però mi avvilisce”.