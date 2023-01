Ormai sono passati mesi da quando Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne. Nonostante l’assenza dal parterre nello show di Maria De Filippi, è rimasto uno dei cavalieri più seguiti e amati sui social.

Indimenticabili le sue liti con l’ex compagna, Gemma Galgani, e i siparietti con Tina Cipollari.

Dopo l’addio allo show di Maria De Filippi l’uomo si era anche fidanzato. Una storia d’amore durata poco. Da qualche girono arriva voce che Giorgio Manetti ritornerà a Uomini e Donne.

L’intervista rilasciata da Girogio Manetti: “Ritornerei ad Uomini e Donne…”

In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv Manetti ha raccontato: «Tornare a Uomini e Donne? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: “Cominciamo a parlare di cose serie”. Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo, perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado».

Inoltre aggiunge sulla Galgani: «Gemma dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna della sua età. È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità”.

Sempre a Nuovo Tv Giorgio Manetti ha anche accennato alla possibilità di un nuovo reality per lui, ovvero L’Isola dei famosi. «Sì andrei a L’Isola dei Famosi, ma forse non mi vogliono. Per adesso nemmeno la possibilità di fare i casting mi è stata data. Avrei preferito un ‘no’ rispetto a questo silenzio. Mi piace il programma e credo che sarebbe anche una bella sfida da affrontare. – ha continuato l’ex cavaliere -. Credo che farei il naufrago solitario come ha fatto anni fa Raz Degan. Lui è stato bravissimo e mi è piaciuto molto. Credo che abbia fatto un percorso perfetto».

Alla notizia del ritorno di Giorgio come reagirà Gemma? Riuscirà a restare inerme e distaccata in studio? Vedremo...