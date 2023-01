Uomini e Donne: Lavinia Mauro nei guai. Maria De Filippi censura.

Trono Classico

Il percorso di Lavinia Mauro nel dating show di Canale 5 si sta complicando. La tronista romana proprio non riesce a fare la sua scelta, e continua nel tira e molla con i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. E’ evidente che l’interesse di entrambi i corteggiatori stia scemando con il passare del tempo, e per Lavinia potrebbe aprirsi uno scenario “funesto”, visto che entrambi gli Alessio potrebbero dirle di no, e lei sarebbe costretta a lasciare il programma senza aver trovato un uomo.

Non vanno meglio le cose neanche per l’altro protagonista del Trono Classico, Federico Nicotera, che sembrava propenso a scegliere Carola Viola Carpanelli, ma che continua a posticipare la sua decisione, facendo al contempo infuriare anche la sua altra pretendente, Alice Barisciani.

Trono Over

Completamente diversa la situazione nel Trono Over, dove invece è una continua censura. Puntata dopo puntata, infatti, gli scandali, le parole offensive, i gesti poco cortesi e le notti infuocate tra dame e cavalieri, costringono gli autori a tagliare interi pezzi di registrazione, suscitando nei telespettatori grosse polemiche. Del resto, Il Trono Over è stato definito da molti come la parte più trash del programma.

La prossima registrazione di Uomini e Donne si terrà sabato 28 gennaio. Voci di corridoio sostengono che sarà una puntata molto accesa. Sembra sempre più improbabile che i due tronisti Lavinia Mauro e Federico Nicotera scelgano a breve, e se la prima è sempre più delusa e confusa, il secondo rischia di trovarsi con una sola corteggiatrice. Nel Trono Over, invece, si vedranno nuovi scandali a luci rosse.