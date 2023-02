Ieri, venerdì 3 febbraio, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. La puntata andrà in onda nel corso delle prossime settimane.

Carola abbandona il programma

Stando alle anticipazioni riportare dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per ciò che riguarda il Trono Classico, Carola Viola Carpanelli, corteggiatrice di Federico Nicotera, ha deciso di lasciare il dating show condotto da Maria De Filippi. Federico ha deciso di portare in esterna Alice Barisciani, organizzandole anche una sorpresa, nonostante avesse la possibilità di portare in esterna anche Carola. Di qui la decisione della Carpanelli di lasciare il programma (in lacrime), convinta che alla fine Federico sceglierà Alice. Maria De Filippi ha chiesto al tronista cosa volesse fare a questo punto, con quest’ultimo che si è detto ancora indeciso sul fatto di andare a “riprendere” Carola o meno.

Gloria Nicoletti lascia Uomini e Donne

Anche per quanto riguarda il Trono Over, si sono verificati degli addii. Biagio ha lasciato il programma per decisione della De Filippi. All’inizio, il cavaliere aveva espresso l’intenzione di uscire con Gabriella, poi, in seguito, ha mostrato interesse per quattro donne che si erano presentate in studio per Claudio. Questa circostanza ha scatenato una discussione durante la quale Biagio è stato criticato da Maria De Filippi e Tina Cipollari. Biagio, in un primo momento, ha lasciato lo studio di sua spontanea volontà. Poi, una volta rientrato, è stato mandato via dalla conduttrice.

Anche Gloria Nicoletti ha deciso di lasciare il programma. La dama ha chiesto a Riccardo Guarnieri di uscire insieme dal dating show, perché prova un sentimento per lui, ma il cavaliere tarantino le ha detto di no. Gloria, arrabbiata e delusa, ha lasciato lo studio, nonostante i tentativi di Riccardo di farla restare.

Ida Platano torna in studio

Nel corso della registrazione del 3 febbraio, è stato annunciato il ritorno in studio di Ida Platano, che avverrà nella registrazione di oggi, sabato 4 febbraio, durante la quale ci sarà un confronto con Riccardo Guarnieri. Secondo quest’ultimo, infatti, Gloria Nicoletti ha deciso di abbandonare il programma anche a causa di un’intervista del cavaliere tarantino al magazine di Uomini e Donne, nella quale aveva parlato proprio di Ida.