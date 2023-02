Oggi, giovedì 16 febbraio, a Uomini e Donne è tornato protagonista il trono di Federico Nicotera. L’ingegnere romano è andato a riprendere Carola Viola Carpanelli dopo che quest’ultima, nella scorsa registrazione, aveva annunciato di voler lasciare il programma.

Discussione tra Federico e Carola

Federico è andato nell’hotel della corteggiatrice, ma non l’ha trovata. A quel punto ha chiamato la redazione del dating show condotto da Maria De Filippi, ma Carola non ha voluto parlargli. Poi, in un secondo momento è riuscito a contattarla e tra di loro è iniziata una discussione.

“Ti stai facendo i cavoli tuoi in giro per Roma, mentre io sono venuto qui per parlarti”, dice alterato Federico. “Dopo tutto quello che hai fatto cosa vuoi?”, replica la Carpanelli. Il tronista chiude la conversazione tuonando: “Sai dove trovarmi”, ovvero nello studio di Uomini e Donne.

Carola accusata da Tina Cipollari e Gianni Sperti

Alla fine, Carola decide di presentarsi in studio, ma dice che non è più disposta a rimanere. La corteggiatrice accusa Nicotera di essere andato a prenderla solo per salvarsi la faccia dopo tutte le cose che ha detto. A quel punto, Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano la Carpanelli, accusandola di essere interessata solo ai social e non a Federico. La corteggiatrice risponde a tono: “Può venirmi il dubbio se lui è venuto a riprendermi il giorno dopo e non subito?”. Carola confessa di provare dei sentimenti per Federico, ma anche Maria De Filippi dubita che voglia costruire qualcosa di serio.

Federico balla con Carola, Alice ha un attacco d'ansia

Nicotera, però, non ha alcuna intenzione di farsi influenzare: “Io faccio di testa mia come sempre e ballo con Carola”. A quel punto l’altra corteggiatrice, Alice Barisciani, abbandona lo studio a causa di un attacco d’ansia. Federico la insegue, mentre Carola si alza e dice: “Non ha senso che resti senza di lui”.

La data fissata per la scelta finale di Federico Nicotera è quella di sabato 18 febbraio, quando durante una nuova registrazione di Uomini e Donne, il tronista sarà chiamato a scegliere tra Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani.