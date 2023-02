Giorni roventi per il Trono Classico di Uomini e Donne. Il percorso di Federico Nicotera e Lavinia Mauro nel dating show di Maria De Filippi è ormai agli sgoccioli, e i due tronisti dovranno fare a breve la loro scelta. Al momento, visto anche quello che è accaduto nelle ultime puntata, è l’ingegnere romano quello più vicino alla scelta, anche se la redazione cercherà di velocizzare i tempi anche per ciò che riguarda Lavinia, ancora in dubbio tra Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Federico Nicotera assente in studio

Per quanto riguarda il trono di Federico, Carola Viola Carpanelli ha scelto di restare, ma stando alle ultime anticipazioni trapelate sul web a mancare è stato Nicotera. Ma cos’è successo al tronista? E perché non era presente in studio? Stando a quanto riporta tuttogossip.it, Federico non era presente all’ultima registrazione, circostanza che ha lasciato di stucco tutti i presenti in studio. Sui social si ipotizza che il tronista abbia deciso di lasciare Uomini e Donne senza fare una scelta. Ma si tratta di un’ipotesi davvero poco probabile, mentre sarebbe molto più credibile la voce su possibili impegni di lavoro o questioni di natura personale che gli avrebbero impedito di essere presente. In ogni caso, per la scelta bisognerà attendere ancora un po’, anche se, visti i tempi, la produzione del programma starebbe esortando Federico e Lavinia a concludere in fretta il loro percorso.

Anticipazioni Trono Over

Per quanto riguarda, invece, il Trono Over, sotto i riflettori c’è Armando Incarnato. Il cavaliere è finito al centro dello studio pe raccontare alcune sue frequentazioni, ma pare che sia stato duramente attaccato da Gianni Sperti, il quale non crede alle sue buone intenzioni. Riccardo Guarnieri, invece, ha deciso di chiudere con Michela, manifestando i dubbi già espressi nell’ultima puntata andata in onda. Brutte notizie anche per Ivan, che riceverà un due di picche da Tina, ma anche da Paola e Desdemona.