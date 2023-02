La storia d’amore tra Andrea Damante ed Elisa Visari è giunta al capolinea. Stando a quanto riportato da The Pipol Gossip, i rumors degli ultimi giorni su una presunta fine della relazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la fidanzata si sarebbero trasformati in certezza. “I due non sono più vicino ormai da settimane, e la possibilità di recupero del loro rapporto sembra essere molto distante”, si legge nel post condiviso dalla pagina Instagram diretta da Gabriele Parpiglia.

Gli indizi social della rottura tra Andrea ed Elisa

Sono ormai diversi giorni che Andrea Damante ed Elisa Visari non postano sui social una foto o un video di coppia, e neanche nel giorno di San Valentino sono arrivate le usuali dediche romantiche. Non solo non hanno celebrato la festa degli innamorati in pubblico, ma non lo hanno fatto nemmeno nell’intimità. Lei, dopo qualche giorno trascorso a Parigi senza il compagno, sarebbe passata da Milano giusto per un breve pit-stop domenica sera prima di partire per Latina, dove vive la sua famiglia. Ora, tornata alla base, posta foto da locali esclusivi meneghini e dal set di shooting, ma del fidanzato neanche l’ombra. Nelle ultime settimane, Damante sembra essere preso solo dalla musica e dalle uscite con gli amici. Di recente ha trascorso una serata di baldoria in compagnia di Lazza, Fred De Palma e Ignazio Moser e, a quanto pare, quell’uscita tra soli ragazzi era dovuta proprio alla crisi tra Andrea ed Elisa Visari.

La strana coincidenza

Sarà pure una coincidenza, ma non è sfuggito il fatto che mentre Andrea Damante ed Elisa Visari si sono allontanati, è successo lo stesso anche tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta che, a quanto pare, starebbero attraversando a loro volta un periodo di crisi. Il dg e l’influencer si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2015, e hanno fatto coppia per circa tre anni, prima che la relazione finisse a causa di tradimenti da parte di lui. Nel 2020, in piena pandemia, c’è stato un ritorno di fiamma durato, però, giusto il tempo dell’estate.

Lo scorso 13 febbraio, Giulia De Lellis si trovava negli Stati Uniti per assistere al Super Bowl e, quando Rihanna ha intonato “Stay” durante l’half time show, l’influencer non ha fatto a meno di postare il video nelle Instagram stories. “Questa canzone…”, ha scritto commossa, riferendosi al fatto che è stata la colonna sonora della sua storia d’amore con Andrea Damante.