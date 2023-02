Chiara Ferragni e Fedez non sarebbero in crisi. A confermarlo sarebbero delle immagini e un breve video che nelle ultime ore sta circolando sui social.

La coppia, infatti, si trovava a Villa Crespi, ristorante di Antonino Cannavacciuolo, chef stellato e volto televisivo (è giudice di Masterchef Italia). I Ferragnez sono apparsi sorridenti e sereni mentre salutano il padrone di casa e la moglie all’ingresso del ristorante.

L’imprenditrice digitale e il rapper meneghino forse desiderano avere qualche momento di privacy e, per questo motivo, negli ultimi giorni, dopo la bufera seguita al bacio tra il giudice di X Factor e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, non compaiono più insieme sui social. Chiara e Fedez, infatti, non hanno pubblicato né stories né immagini insieme, o meglio, la Ferragni continua a postare “in solitaria”, mentre del marito nemmeno l’ombra o solo qualche story poi rimossa.

In ogni caso, il breve filmato che potete vedere in basso sancirebbe di fatto il superamento della presunta crisi dovuta agli eventi della finalissima del Festival di Sanrem. In quell'occasione la Ferragni pare si sia infuriata con il marito.