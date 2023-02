E nato Noè Roberto Argentero, il secondo figlio di Luca e di Cristina Marino. Ne dà notizia l’attore torinese direttamente sul suo profilo Instagram: “NOE’ ROBERTO ARGENTERO – con il cuore pieno d’amore”.

La coppia convolata a nozze il 5 giugno 2021 a Città della Pieve, dove risiedono da tempo in un bellissimo casolare, ha una figlia, Nina Speranza, che compie 3 anni il 20 maggio prossimo.

Cristina Marino annunciò la sua gravidanza a settembre dell’anno scorso con un post su Instagram. Fece trascorrere prima qualche mese e poi rese pubblica la notizia. Poi il debutto con il pancione sul red carpet del Festival di Venezia e successivamente la copertina di Vanity Fair. I due si conobbero nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi. Il 10 dicembre 2019 Luca e Cristina annunciarono tramite i social di essere in attesa della loro prima figlia, Nina Speranza. Il 5 giugno 2021 i due attori convolarono a nozze.

Luca Argentero ha sempre dichiarato che la sua vita è cambiata da quando è diventato padre. “La vita quando diventi papà cambia assetto. L’attenzione si sposta da te o dalla tua compagna ad un terzo soggetto. Tuttavia è stato il cambiamento migliore della mia vita in assoluto. La mia fortuna non è stata solo di avere una bimba bellissima (Nina) ma una donna incredibile come Cristina”.

Ora con la nascita di Noè Roberto l’attore si sentirà sicuramente al settimo cielo e la vita cambierà ancora, in meglio.