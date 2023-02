L’Investigatore social Alessandro Rosica sgancia la bomba su Demet Özdemir. L’esperto di gossip, particolarmente informato sulle vicende delle celebrità turche, ha annunciato che la diva e il marito, Oğuzhan Koç, si lasceranno: “Demet Özdemir e Oğuzhan Koç: la coppia business si lascerà, questo è sempre più certo, prima della rottura però, come da accordi, per i due sarebbe previsto un ‘figlio’ per poi arrivare alla fine inevitabile. Inoltre, vorrei precisare che attualmente Demet non è incinta. Credevate di essere alla fine del circo? Assolutamente no, siamo solo all’inizio”.

Le perplessità sul matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç

Rosica ha in più occasioni espresso perplessità sul matrimonio dell’attrice turca, sostenendo che dietro l’unione tra Demet e Oğuzhan si nasconda una strategia mediatica volta a far accumulare consensi al cantante turco. Inoltre, sempre l’Investigatore social, alcuni mesi fa parlò di “rapporti freddissimi tra i due, totalmente privi di momenti intimi”. Ovviamente, non siamo assolutamente in grado di stabilire se quanto affermato dall’esperto di gossip corrisponda al vero, anche perché, come scritto in precedenza, Rosica ha sempre sostenuto la tesi che il matrimonio tra le due celebrità turche sia esclusivamente una trovata pubblicitaria.

La diva turca è diventata famosa in Italia grazie alla fiction Day Dreamer – Le ali del sogno, nella quale ha recitato al fianco di un altro attore amatissimo nel nostro Paese. Si tratta di Can Yaman, con il quale, secondo diversi rumors, pare abbia avuto anche una relazione, mai confermata dai diretti interessati.

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç sono convolati a nozze lo scorso agosto. Il ricevimento si è tenuto presso il Six Senses Kotacas Mansion, palazzo storico situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul con vista mozzafiato sullo Stretto del Bosforo. Proprio in questa lussuosa location, il 14 febbraio 2022, Oğuzhan fece la proposta di matrimonio a Demet.