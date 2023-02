Volano stracci tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, martedì 21 febbraio. Quando l’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha pungolate il cavaliere dopo la decisione di Alessandro e Pamela di abbandonare il programma insieme, il partenopeo ha sbottato.“Per tutti quegli uomini che lo hanno massacrato, dicevano che era finto. Molti come Armando sono ancora qui, lui invece ha trovato la compagna”, le parole di Sperti. “Dormi, dormi”, la replica piccata di Incarnato.

Lo scontro tra Gianni Sperti e Armando Incarnato

“Sparli di tutti, su di te non si può dire niente. Non c'è mai un sentimento da parte tua, ti devi innamorare” ha urlato Gianni Sperti rivolgendosi ad Armando Incarnato, il quale ha replicato: “Ma di chi? Di soreta? (in dialetto napoletano, ndr)”.

La provocazione del cavaliere ha fatto andare letteralmente su tutte le furie l’opinionista che ha subito alzato la voce: “Non ti permettere di mettere in mezzo mia sorella. Non ti devi permettere. Parla a casa tua così, io parlo italiano e sto dicendo che tu qua non fai un ca**o. Dovresti trovare una compagna”. “Ma cosa devo fare? Trovamela tu la compagna, non trovo le scuse” ha risposto Armando. “Pensi di essere la bocca della verità?”, ha urlato Sperti. “Ma perché non mi lasci in pace?”, ha ribattuto il cavaliere, sostenendo di non provare interesse per nessuna delle dame presenti nel parterre femminile. Poi Gianni ha incalzato: “Avete mai visto in tutti questi anni una storia d'amore di Armando?”.

L’accesissimo battibecco si è scatenato subito dopo la scelta di Alessandro e Pamela di lasciare insieme Uomini e Donne. Il cavaliere ha regalato un anello alla sua nuova compagna con la scritta “Vuoi uscire?”. La dama, tra le lacrime, ha accettato prima di lasciare lo studio insieme ad Alessandro.