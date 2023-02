Il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne è giunto alle battute finali. Il tronista ha annunciato la data della sua scelta: si dichiarerà ad una tra Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani nella registrazione del prossimo 27 febbraio, quindi è ipotizzabile che la puntata che sancirà l’uscita di scena dell’ingegnere romano andrà in onda su Canale 5 nella prima settimana di marzo.

Nella puntata del dating show condotto da Maria De Filippi andata in onda oggi, giovedì 23 febbraio, Federico ha discusso con entrambe le sue corteggiatrici. Alice, in lacrime, ha detto: “Mi fai pensare che sei più interessata a Carola”. “Sono interessato ad entrambe, ma in maniera diversa. Con te riesco a parlare in maniera più tranquilla”, ha replicato Nicotera. “Ho veramente tanta, tanta paura di farmi male”, ha detto la Barisciani, che si è detta ormai rassegnata all’idea che il tronista abbia scelto la sua “rivale”: “Sono convinta che non sceglierai me”.

“Non capisco sulla base di cosa tu abbia maturato questa convinzione”, si chiede Federico. “E’ una mia sensazione… sulla base di quello che è successo nell’ultima puntata”. “Mi abbracci un attimo per favore”, le chiede Federico. I due si abbracciano e le telecamere si spengono.

L’incontro tra Federico e Carola

I due si ritrovano in studio alla presenza di Maria De Filippi, che manda in onda l’incontro che l’ingegnere romano ha con Carola. Anche lei lo accoglie con gli occhi lucidi. La ragazza varesina gli confessa che questa situazione non riesce più a reggerla. Poi visibilmente commossa e impacciata chiede di continuare la discussione a telecamere spente.

Anche Carola viene invitata nello studio del dating show. Le due rivali siedono l’una accanto all’altro, con Federico di fronte a loro.

“Mi sono deciso di fare una scelta – afferma il tronista -. Non mi sento obbligato a farlo ma non mi va più di vederle in questo modo”.

Carola scrive una lettera a Federico dove dichiara i suoi sentimenti. La lettera viene letta in studio da Maria De Filippi e Carola si commuove ascoltandola. Anche lei è convinta che Federico scelga l’altra, Alice. “Con lei il percorso è stato più regolare, con me ci sono state più incomprensioni”, afferma.

Al di là di tutte le considerazioni personali, ancora qualche giorno e lunedì 27 febbraio Federico farà la sua scelta. Tutto lascia pensare che sia Carola, ma mai dare nulla per scontato, soprattutto in amore.