Il Grande Fratello Vip si avvia al rush finale e il livello di tensione nella Casa più spiata d’Italia sta superando il livello di guardia. Nelle ultime ore, un nuovo ‘drama’ ha scosso le mura del loft di Cinecittà.

Il tweet velenoso di Chiara Rabbi

Nel corso della puntata di lunedì 27 febbraio, Davide Donadei è stato colpito a sorpresa dalle accuse mosse nei suoi confronti dalla sua ex fidanzata Chiara Rabbi, il cui tweet velenoso è stato letto in diretta da Giulia Salemi. L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasto profondamente scosso dalla frecciatina della sua ex e, infatti, al termine della puntata l’ha mandata a quel paese. Davide si è poi confidato con Matteo Diamante: “Ho lasciato Chiara amandola, io ad oggi ancora non sono riuscito ad andare avanti non perché la amo, ma per la prospettiva che si era creata, non avendo mai avuto una famiglia la stavo creando come la volevo io”.

Rissa sfiorata tra Davide Donadei e Edoardo Tavassi

Nella vicenda c’è stata anche l’intromissione di Edoardo Tavassi che, con tono provocatorio, si è reso protagonista di alcune insinuazioni proprio in merito alla fine della relazione tra Davide e Chiara Rabbi. A quel punto, Donadei ha perso completamente le staffe, ed ha iniziato ad inveire contro l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

“Edoardo, stai pisc**ndo fuori dal vaso. Ora mi fa inc***are, perché non sai niente e parli. Come ti permetti? Io non ne voglio parlare e parli tu. Non devi parlare. Parla delle cose che vedi qua, non di quelle che avvengono fuori. Non parlate delle mie cose che faccio un casino! Cosa ca**o sai? Ma come ca**o ti permetti?”. A quel punto, Micol Incorvaia ha provato a prendere le difese del fidanzato, ma Davide l’ha prontamente bloccata: “Ma cosa, Micol? Non parlate delle cose che non sapete, perché state cag**do fuori dal vaso!”.

Donadei è totalmente fuori di sé, e Antonella Fiordelisi e Matteo Diamante provano a calmarlo, ma senza grossi risultati. Terminata la discussione, Davide scoppia in lacrime.

Considerati i fatti è ipotizzabile che già della puntata del Gf Vip di domani, giovedì 2 marzo, Alfonso Signorini potrebbe dedicare un blocco alla storia tra Davide e Chiara, nata a Uomini e Donne e che, stando ad alcuni indiscrezioni, sarebbe terminata a causa di incomprensioni e presunti tradimenti da parte di lui.