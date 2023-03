Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 27 febbraio, Antonella Fiordelisi è scoppiata nuovamente in lacrime dopo essere venuta a conoscenza del fatto che Edoardo Donnamaria aveva palpato il seno di Nicole Murgia.

L'ex di Antonella Fiordelisi se la ride sui social

Mentre l’influencer campana si disperava, il suo ex si è mostrato sui social particolarmente divertito durante il “drama” che si consumava tra l’ex schermitrice e il suo fidanzato. Gianluca Benincasa se la rideva e ha aggiunto l’hashtag #Bigactress (Grande attrice). Poi ha commentato su Twitter: “Comunque ora il papy e la mamy saranno felici: rottura coppia, Antonella vittima, Antonella in finale. Loro sono felici! Ora li chiamerei #cogliolisi”.

Al termine della puntata, Edoardo Donnamaria ha provato a giustificarsi con Antonella Fiordelisi per alcune sue affermazioni: “Non è vero che penso che il nostro rapporto è finito mesi fa, non è vero ca**o, ho detto una stupidaggine. Non focalizzarti solo su quello che ho fatto io perché le stupidaggini le abbiamo fatte tutti e due, non scappare da me perché io non voglio il tuo male, anzi. Io non ti ho mai voluto far male, mai, ok? Lo sai che non ho mai voluto, lo sai o no? Se ci amiamo davvero superiamo pure questa, punto. Ho fatto una ca**ata, ok? Questo non può mettere in dubbio il sentimento che io provo per te e quello che abbiamo fatto insieme in questi mesi. Non è stasera il nostro problema. Non è finita già da un mese, ho detto una cazzata! Ero in crisi, stavo prendendo schiaffoni a destra e sinistra e non ci stavo capendo più un ca**o. Quello che volevo dire è che il nostro rapporto è in crisi ma non è finito. Non è vero che vengo solo la sera da te. Non volevo dirlo perché è una grandissima cazzata e non posso vederti stare così”.