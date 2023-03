Nicole Murgia è stata eliminata dal Grande Fratello Vip nel corso della puntata del 27 febbraio. Dopo settantadue giorni di “reclusione” tra le mura della Casa più spiata d’Italia, l’attrice romana, durante il suo primo giorno di libertà, è tornata su Instagram per attaccare frontalmente Antonella Fiordelisi.

Nicole Murgia attacca Antonella Fiordelisi

“Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono e sulla donna che sono. Gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia e oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci saranno da dire su di te, ma come mi insegni la verità viene a galla. Sono fiera di ciò che sono, della persona che sono stata senza fare male a nessuno. Ho costruito rapporti veri con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia uno a uno a tutti voi che mi state dimostrando affetto, grazie”.

A questo punto è ipotizzabile che, nella puntata del Gf Vip di domani, giovedì 2 marzo, ci sarà un nuovo faccia a faccia tra Nicole e Antonella. La Fiordelisi ha definito la sua ex coinquilina “brutta” e che con Edoardo Donnamaria ha fatto la “gatta morta”.