Nicole Murgia è stata eliminata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 27 febbraio. Alfonso Signorini ha dedicato un lungo blocco alla presunta liaison tra l’attrice romana e Edoardo Donnamaria, per poi rivelare quello che è accaduto nel van tra i due vipponi.

Nicole Murgia insultata dalle Donnalisi?

Tuttavia, una volta uscita dagli studi di Cinecittà, la Murgia avrebbe avuto un incontro tutt’altro che cordiale. Secondo quanto riportano diversi utenti sui social, dopo essere uscita dalla casa e aver partecipato al dibattito in studio, a tarda sera Nicole si è ritrovata nel parcheggio di Cinecittà assediata letteralmente dalle fan dei Donnalisi, che l'hanno presa a male parole. Su Twitter è un diluvio di commenti, equamente divisi tra chi condanna il gesto e chi invece accusa la Murgia di essere stata troppo "allegra". Già durante la diretta, c’era stato un botta e risposta tra una giovane fan dei Donnalisi (che poi dicono sia addirittura svenuta) e un hater di Antonella Fiordelisi.

Nel frattempo, al termine della puntata, Edoardo Donnamaria ha commentato quello che è accaduto con Nicole Murgia: “Ma secondo loro c’ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella? Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro. Ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore. Io non voglio pensare che lei usciti da qua non mi voglia più rivolgere la parola solo per questa puntata di m**da. Non ci voglio pensare. In questi cinque mesi mi sono fatto un bucio di c**o enorme per questa ragazza. Ora non può finire per una puntata di m**da così. Non c’era fiducia già prima, figuriamoci ora”.