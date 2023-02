L’infuocata puntata del Grande Fratello Vip del 27 febbraio, sembra aver di fatto sancito la fine (il condizionale è d’obbligo) della storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

L’influencer campana è provatissima da quanto visto durante la diretta e dopo aver appreso che il suo fidanzato ha palpato il seno di Nicole Murgia. “Non ho mai fatto nulla con malizia – ha provato a giustificarsi Edoardo -. Mi spiace per il resto, capito? La nostra relazione è crisi ormai da diverso tempo. Nemmeno tu sei pronta per una relazione, non fare la santarellina. Tu non vedevi l’ora, ho chiesto scusa e ho sbagliato. Mi sono svegliato tardi. A te l’unica cosa che ti interessa sono i consensi”.

"Edoardo mi ha detto cose oscens su Micol"

La Fiordelisi, estremamente delusa dalle parole del fidanzato, parlando con Daniele Dal Moro, ha fatto delle rivelazioni importanti su Micol Incorvaia: “Ti posso dire una cosa? Daniele, ti posso dire cose che voi non sapete? Vanno un po’ oltre. Riguardano anche Micol. Quindi io ti dico… Quando è entrata questa persona io avevo imparato. Mi ha detto cose che non dirò. Potrei far litigare lui e Micol per le cose che mi ha confessato. Quindi non lo faccio. Mi ha detto delle cose oscene su di lei. Anche per questo non le era piaciuta fuori… oscene! Se giorni prima mi dici determinate cose su Micol e poi in puntata dici che è la tua migliore amica, io ti dico che sei falso. Io non parlo”.