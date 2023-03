Lo scandalo “Van-gate” venuto a galla durante la puntata del Grande Fratello Vip del 27 febbraio ha determinato la rottura definitiva tra i Donnalisi. Antonella Fiordelisi ha assistito a dei filmati compromettenti tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia che le hanno fatto perdere la fiducia nel suo fidanzato.

Antonella a colloquio con gli Spartani

Nella serata di ieri, l’influencer campana si trova a parlare con Giaele De Donà, Milena Miconi, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis di quanto visto in puntata. La modella venezuelana la spalleggia, anche lei sarebbe stata gelosa di certi comportamenti, mentre gli altri tre sono più moderati. Non vedono malizia negli abbracci di Edoardo, e sono certi che lui e Nicole siano semplicemente amici. Sostengono che se Edoardo ha taciuto ciò che è accaduto nel van, è semplicemente perché temeva di perdere la sua fidanzata.

Lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Antonella non è convinta: secondo lei c’è stato qualcosa in più. Se i due avessero avuto la coscienza pulita, non si sarebbero mostrati così in apprensione. Alla luce di quanto accaduto, la Fiordelisi esamina alcune frasi di Donnamaria che, in passato, gli erano sembrate innocenti, ma ad oggi le fanno sorgere diversi dubbi. Secondo l’ex schermitrice, Edoardo si sarebbe lasciato sfuggire delle affermazioni sull’aspetto fisico dell’attrice romana. Sentendo la versione di Antonella, Donnamaria accorre a smentire quando riportato. Se da un lato la vippona sostiene che Edoardo abbia detto che la Murgia è “troppo bella”, dall’altro, lo speaker radiofonico dice di averla definita carina e di essere corso ad abbracciarla soltanto perché spinto dalla simpatia.

La discussione va avanti per diversi minuti, e ognuno dei due difende la propria versione dei fatti. Edoardo accusa Antonella di essere falsa e di inventarsi frasi che lui non ha mai pronunciato, e questo avvalorerebbe la tesi di Edoardo Tavassi: Antonella sta strumentalizzando la situazione per infangarlo.

Edoardo: "Antonella dichiara il falso"

In seguito, Donnamaria si sfoga in cortiletto con alcuni Spartani. Secondo lui, la Fiordelisi sta mentendo soltanto per dare credito alle dicerie su di lui e Nicole. Luca Onestini dice di non essere stupito: lui e Tavassi avevano smascherato il gioco di Antonella già alcuni mesi fa. A Giaele e Oriana, invece, Donnamaria suggerisce di non intervenire in discorsi che non le riguardano. Tirate le somme, Edoardo non ha dubbi: Antonella dichiara il falso. Chi avrà ragione tra i due?