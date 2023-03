Can Yaman è tornato in Italia. Dopo aver terminato le riprese di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus, che lo hanno tenuto impegnato sul set in Ungheria per circa cinque mesi, il divo turco è rientrato nel nostro Paese, diventato di fatto la sua seconda casa.

Can Yaman torna in Italia

L’attore ha fatto prima tappa a Roma, dove si è fatto immortalare in compagnia di alcuni fan mentre si trovava a pranzo in un noto ristorante della Capitale. Ma, oltre a concedersi un po' di riposo dopo le lunghe fatiche sul set, Can è tornato in Italia per seguire da vicino un’iniziativa solidale che gli sta particolarmente a cuore. Si tratta di “Break the Wall”, progetto che vuole aiutare i giovani ad affrontare e superare con leggerezza, intelligenza e consapevolezza le difficoltà del vivere quotidiano.

L’assenza di confronto e di integrazione, uniti al conseguente sviluppo di una dipendenza tecnologica, hanno generato dinamiche di alienazione e isolamento del tutto nocive le cui prime vittime sono state proprio i giovani. Di qui la decisione di Can Yaman che, con l’inizio del nuovo anno, ha chiesto al suo entourage di realizzare, attraverso la sua associazione “Can Yaman for Children”, un evento dedicato agli adolescenti e ai disagi crescenti che si trovano ad affrontare.

Can Yaman impegnato nel progetto solidale "Break the Wall"

Il divo turco inaugurerà il nuovo progetto solidale proprio a marzo, dando via ad un tour sul territorio nazionale che vedrà coinvolti alcuni locali che hanno scelto di aiutare i ragazzi aderendo all’iniziativa “Break The Wall Tour”, i cui fondi saranno devoluti all’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma. Venerdì 1’ marzo, sarà la volta della discoteca “Fell in love” di via Roma a Polignano Milanese. Lì, a partire dalle ore 20, sarà possibile incontrare Can Yaman.

In prossimità dell’estate, invece, prenderanno il via le riprese della seconda stagione di Viola come il mare, fiction light crime prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, in cui l’attore turco recita al fianco di Francesca Chillemi.