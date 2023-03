La settima edizione del Grande Fratello Vip si è contraddistinta per i “gate” che si sono susseguiti nel corso dei mesi. Dopo il celebre “Van-gate”, con protagonisti Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, finiti d’ufficio al televoto che ha poi decretato l’eliminazione dell’attrice romana, nelle ultime ore è esploso il “Capanna-gate”. Ma di cosa si tratta?

"Capanna-gate": Antonella e Edoardo rischiano grosso

I protagonisti, in questo caso, sono Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Questa notte, i due hanno costruito una capanna fatta di coperte e cuscini sul divano e si sono occultati al di sotto. La scena ha ricordato un po’ quella della storica prima edizione del reality con protagonisti il compianto Pietro Taricone e Cristina Plevani. Ma rispetto a 23 anni fa le cose sono molto cambiate, e il gesto dei Donnalisi potrebbe costare loro carissimo. Il motivo? Il precedente che si è creato in questa edizione. Infatti, Tavassi e Micol avevano staccato il microfono ambientale posizionato all’interno del van e provato ad eludere le telecamere (finendo d’ufficio al televoto), e Antonella e Edoardo, anche se con modalità diverse, hanno sostanzialmente fatto la stessa cosa.

Il provvedimento assunto contro gli Incorvassi potrebbe dunque colpire anche i Donnalisi, tanto che il popolo social invoca a gran voce che vengano presi dei provvedimenti. Le regole del programma prevedono, infatti, che i concorrenti debbano essere sempre visibili alle telecamere e non possano in alcun modo alterare o manomettere i microfoni che hanno in dotazione. Costruendosi una sorta di “fortezza” e nascondendosi dalle telecamere, Antonella e Edoardo hanno di fatto violato le regole e potrebbero pagarne le conseguenze.

"Capanna-gate", i social insorgono

“Nascondersi dalle telecamere ed eludere i microfoni è vietato nel regolamento. Vale per tutti o no? Quindi questa sera anche loro vanno d’ufficio in Nomination?”; “Che schifo senza i microfoni, nascondersi dalle telecamere? E’ vietato nel regolamento che vale per tutti o no? Autori, smettete di proteggere i Donnalisi”. Questi alcuni dei commenti degli utenti su Twitter.

Resta da capire se e quale azione i produttori del reality intraprenderanno nei confronti dei due concorrenti. Di certo, il “Capanna-gate” potrebbe costare carissimo ad Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.