Non è di certo una novità che i fan si appostano all’esterno della Casa del Grande Fratello Vip e urlano informazioni ai vipponi. Nello specifico, i concorrenti hanno appreso che, al televoto per decretare il primo finalista, Edoardo Tavassi si è classificato secondo alle spalle di Oriana Marzoli. Ovviamente non sono mancate le reazioni, tra cui quella di Antonella Fiordelisi, che si è sentita “usata” dal programma.

Tavassi scopre di essere secondo al televoto

Una fan si è recata nelle vicinanze della Casa e, munita di megafono, ha fatto sapere a Tavassi di essersi classificato secondo al televoto per il primo finalista, al termine del quale ha trionfato Oriana. Dopo aver ascoltato il grido: “Tavassi, sei secondo al televoto”, Edoardo ha esultato e ringraziato: “Ci voleva, ti voglio bene tesoro”.

Le percentuali del televoto hanno stabilito la vittoria di Oriana Marzoli con il 28,3%, seguita da Tavassi con il 26,5%, Antonella Fiordelisi con il 24,2%, Nikita Pelizon con il 17,7%, Micol Incorvaia con l’1,2%, Andrea Maestrelli con l’1,1% e Davide Donadei con l’1%.

La reazione di Antonella Fiordelisi

La notizia di Tavassi secondo al televoto è arrivata anche all’orecchio di Antonella, che non l’ha presa affatto bene. Non per l’esito in sé, ma perché viene tenuta sulle spine fino alla fine di ogni televoto, e in questo modo le viene data l’illusione di essere sempre ad un passo dal primo posto. L’influencer campana si è sfogata con Oriana Marzoli: “Se Tavassi era il secondo, era più logico che venisse lui con te in studio. Capito, Oriana? Non ha senso che ogni volta mi usano per lo studio e mi illudono. Non era neanche tra i primi finalisti”.