Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo giorni di lacrime, sfoghi, drammi e riflessioni, Oriana Marzoli, vedendo Daniele Dal Moro in disparte, ne approfitta per scambiare due chiacchiere con lui e chiarire una volta per tutte la loro situazione.

La modella venezuelana dice che, pur avendo provato in tutti i modi a capire alcuni suoi atteggiamenti, non è in grado di accettare determinati modo di fare in quanto la portano a soffrire. “Vedo che le cose non sono naturali tra di noi”, dice. Poi aggiunge: “Quando ti fidavi di me ti lasciavi più andare”.

Non comprendendo il perché del discorso della coinquilina, il veneto le chiede maggiori spiegazioni: “Sembrava andasse tutto bene ieri. Qual è il problema?”.

Oriana richiede maggiori attenzioni da Daniele

Oriana dice che, da due settimane a questa parte, ha iniziato a riflettere sul loro rapporto e ha capito che, nonostante il forte interesse nei suoi confronti, ci sono alcune cose che non le piacciono e che non le permettono di stare serena: “Se tu sei così ci sta, ma se a me non va bene lo dico. Stare insieme vuol dire passare del tempo con l’altra persona, e adesso noi non passiamo del tempo insieme. Per me ora non è abbastanza”. “Non la penso così”, risponde Dal Moro il quale, in disaccordo con la Marzoli, ribadisce di essersi sempre comportato in modo naturale e spontaneo, e di aver trascorso del tempo con lei dimostrandole affetto: “Tu sei una persona che pretende tanto. Io la vedo in modo diverso, ma è il tuo pensiero e va bene”.

Daniele furioso con Oriana

Delusa e amareggiata, la “reina” decide di sfogarsi con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ma ciò non viene assolutamente visto di buono occhio da Daniele che l’ha subito rimproverata: “Oriana, basta andare a cercare approvazione negli altri. Impara a tenere le cose per te”. Per cercare di riportare un minimo di tranquillità, Oriana difende i due coinquilini: “Non hanno detto niente di brutto su di te”, dice, e spiega che le hanno fatto solo notare questo palese distacco. A nulla sono serviti i vari tentativi della Marzoli: Daniele, infatti, non avendo gradito questo suo comportamento, sbotta: “Mi sono stufato di parlare con una persona che parla con gli altri. Non ho voglia di ascoltarti”.