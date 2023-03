Simona Ventura, in un’intervista rilasciata a Tag24, ha commentato il lavoro di Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello Vip.

Simona Ventura sulla conduzione di Alfonso Signorini al Gf Vip

“Non saprei che dire sul Gf. Trovo Alfonso molto bravo, tra tutti i conduttori è riuscito a tirare fuori delle dinamiche interne con pochissimo materiale umano. Non ha più gli ospiti di una volta con nomi altisonanti, per questo sta avendo un risultato straordinario. Il Gf è arrivato alla 23esima edizione, e secondo me bisognerebbe dare il via a un cambiamento. Il futuro dei reality, anche se fa schifo a tutti, potrebbe essere registrato sullo stile di Temptation Island, con il montaggio a dare maggiore ritmo”.

Sempre in tema di reality, Simona Ventura ha detto la sua anche sul cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: “Non ho un parere sul cast, è un programma che adoro per cui in bocca al lupo a tutti”.

"Maria De Filippi? Le sarò sempre riconoscente"

Poi, su Maria De Filippi, con la quale ha condiviso l’esperienza Ultima Fermata: “Le sarò sempre molto riconoscente. Maria mi ha fatto lavorare in un momento molto difficile della mia carriera, le sono molto vicina. Anche quando io ero in Rai e lei a Mediaset abbiamo sempre avuto un’amicizia sincera. Trovo che quella di Maurizio Costanzo sia una mancanza grave, ma lei ha una forza incredibile. Credo che lei sia il simbolo di una generazione”.

Per quanto riguarda, invece, la sua carriera televisiva, Simona ha confessato: “Ora in tv mi diverto molto in due produzioni: una si chiama Citofonare Rai 2, ed è il secondo anno, poi c’è il Tavolo da Fazio che mi diverte tanto. Tutti mi chiedono di tornare al passato, ma non lo farei mai perché certe cose le ho fatte quando ero al massimo, e non mi piace tornare indietro”.