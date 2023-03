La bollente liaison tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese ha caratterizzato i primi mesi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, la ship è finita nel peggiore dei modi, e il rapporto tra la modella venezuelana e l’hairstylist ne ha inevitabilmente risentito.

Nonostante Antonino abbia lasciato il loft di Cinecittà da alcune settimane, due vippone sono tornate a parlare di lui. Oriana, infatti, mentre chiacchierava con Giaele De Donà e Alberto De Pisis, ha fatto riferimento a qualche momento decisamente hot di cui è stata protagonista insieme a Spinalbese.

La rivelazione hot di Oriana su Antonino

Marzoli e De Donà si stavano sfidando ad una gara di battute a tema hot nel quale si è toccato anche l’argomento Belén Rodriguez. “Certo, lo so che lei si frequentava con l’ex di Belén”, ha detto Giaele. “Però io ce l’ho fatta, tu invece no”, ha risposto Oriana, dando una pacca sul sedere alla coinquilina. “Amore, se dovevo farmi usare e buttare come hai fatto te, preferisco non aver fatto niente”, ha replicato la De Donà. “Se posso dire, sono stata ben usata e ben arrivata, ben venuta anche”, ha ribattuto la “reina”. Insomma, il riferimento è piuttosto chiaro.

La scena si è svolta davanti ad Alberto De Pisis, che è rimasto allibito di fronte alle rivelazioni piccanti di Oriana. Ma quello che i fan degli Oriele si chiedono è come potrà prendere Daniele Dal Moro la battuta fatta dalla venezuelana, e soprattutto se la clip verrà mostrata in puntata.