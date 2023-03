Ivana Mrazova ha terminato la sua seconda esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella ceca ha ritrovato nel reality il suo ex fidanzato Luca Onestini, con il quale sembra abbia ricucito il rapporto dopo la rottura che aveva messo la parola fine alla loro relazione.

Ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, Ivana ha parlato di un possibile ritorno di fiamma con Onestini e ha detto la sua anche su Nikita Pelizon. “Io sono più che contenta che Oriana sia la finalista. Con lei ho avuto un bel rapporto e se lo merita. Se il rapporto con Luca Onestini è finito o meno? Il nostro rapporto di coppia era finito un anno e mezzo fa, poi sono entrata nella Casa e ho visto come vanno le cose, abbiamo ripreso un rapporto. Sono felice e vedremo come andrà una volta che lui uscirà dal GF Vip. Tra noi non era finita per tradimenti o per un sentimento che non c’era, ma solo per un periodo difficile per entrambi. Avevo delle cose dentro ultimamente e anche per questo ho deciso di tornare nella casa e valutare. Ho ottenuto quello che volevo e lui ha capito la mia parte. Luca ha capito come mai non stavo bene. Se quando lui uscirà io ci sarò ad aspettarlo? Io sicuramente ci sarò e lo vorrò vedere. Spero di poter essere lì a sostenerlo”.

Ivana su Nikita: "Si è fatta un film e continua a farselo"

Poi Ivana dice la sua su Nikita Pelizon: “Cosa penso di Nikita Pelizon? Sono entrata nella casa e due giorni prima di entrare ho visto in tv Nikita piangere per Luca. Poi sono arrivata e lei mi ha subito preso per dirmi ‘sono felice, lui è innamorato di te’. Sono rimasta basita e non mi è sembrata sincera. Però da lì in poi non abbiamo più affrontato quella roba. Poi però sono uscita e c’è stata una cosa che mi ha fatto girare le scatole. Appena sono uscita è tornata a parlare di Luca. La vedo ossessionata. Poi Luca è in diffida e non può parlare e questo non è corretto. Dai poi ha fatto delle insinuazioni. Lei si è fatta un film e continua a farselo. Dovrebbe accettare il no di Luca e smetterla”.