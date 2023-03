Alex Belli è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il “Man”, grazie al racconto dell’amore libero e al triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran, ha appassionato i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ospite di Casa Pipol, l’attore è tornato a commentare l’attuale edizione, facendo in particolare un confronto con quella a cui ha partecipato lui: “La sottile differenza si chiama intrattenimento. Ha delle regole di linguaggio e comportamentali. Nonostante il reality abbia la falsa illusione di rappresentare la vita reale, il professionista che decide di fare il reality deve mettersi in testa che non è in casa sua ma in televisione. Ti devi mettere al servizio del prime time. E’ un lavoro 24 ore su. L’esposizione così lunga, se dietro non ci sono professionisti che sanno fare reality o intrattenimento, è molto difficile da mantenere”.

Alex Belli: "Tavassi è un manipolatore"

Belli ha poi espresso un giudizio su Edoardo Tavassi: “Tavassi, se vuole fare cinema, ha scelto la strada sbagliata. Io davo ragione a Sonia Bruganelli quando ha detto che Tavassi vuole sempre avere ragione e condizionare il pensiero degli altri. E’ un manipolatore, nell’accezione negativa”.

"Ecco cosa dirò ad Antonella Fiordelisi"

Secondo Alex, a contendersi la vittoria finale saranno Oriana Marzoli (già in finale) e Antonella Fiordelisi. A proposito di quest’ultima, il “Man” ha annunciato che, non appena l'infuencer campana uscirà dalla Casa, le consiglierà di lasciare Edoardo Donnamaria. “E’ un rapporto tossico”, ha sottolineato Belli.

Infine, l’ex volto di Centovetrine ha parlato del matrimonio con Delia Duran e dell’eventualità di avere figli: “Con Delia va tutto bene, spero che la famiglia si allarghi. Siamo andati da un nuovo dottore, e spero che risolva i nostri piccoli problemi. Stiamo tentando l’inseminazione assistita perché naturalmente non succede”.