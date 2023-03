Ormai è cosa nota. Luca Onestini e Nikita Pelizon non si amano particolarmente. L’influencer triestina non ha mai nascosto di provare un forte interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Interesse, però, mai ricambiato, motivo per il quale tra i due si è creata una frattura insanabile che li ha portati a scontrarsi in più di un’occasione.

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 6 marzo, i due sono tornati nuovamente a punzecchiarsi. Nello specifico, Luca Onestini non si è fatto sfuggire l’occasione per provocare Nikita Pelizon. Al termine della diretta, infatti, i concorrenti hanno cenato in cucina, e mentre Nikita stava chiarendo con Andrea Maestrelli su questioni relative alle ultime Nomination, Luca si è intromesso dicendo alla Pelizon di non essere più credibile.

Onestini attacca Nikita

“Amore dai, ormai hai la credibilità di un puff, zero. L’hai detto te che senti le voci e vedi cose. Lo hai fatto anche con me”, ha detto Onestini con tono di scherno, alludendo a quella che, secondo lui, è l’abitudine della coinquilina ad inventarsi cose che non esistono. Ovviamente, Nikita non ha assolutamente gradito l’intromissione del coinquilino e soprattutto le frecciatine che Luca le ha rivolto, chiedendogli di tacere.