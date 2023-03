Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 6 marzo, si è assistito ad una scena che sta facendo discutere e non poco sui social. Mentre i vipponi nominati erano come di consueto in piedi con le spalle rivolte allo schermo led, in molti non hanno potuto fare a meno di notare un gesto di Edoardo Donnamaria.

Lo speaker radiofonico, mentre gli altri erano in posa, ha infatti immediatamente notato che Luca Onestini era troppo “vicino” ad Antonella Fiordelisi. Sembrava che Luca avesse posato, in maniera assolutamente priva di malizia, una mano sul lato B dell’influencer campana, tanto che Donnamaria ha iniziato a fare gesti plateali per fargliela togliere.

Inutile dire che i commenti sui social al riguardo sono veramente tantissimi. “Mamma mia quanto è geloso anche del suo amico Luca”; “Vabbè, ciaone proprio. Edoardo vivrà una brutta vita se non esce dal medioevo”; “Dai, ma che tristezza! Uno così non lo vorrei manco se fosse l’ultimo uomo della galassia”. C’è anche chi prevede il futuro: “Ma tanto Antonella, finito il programma, lo molla. Mica è scema a stare con uno come lui che non le fa fare niente”.

Dunque, il popolo social ha criticato il comportamento di Edoardo Donnamaria, definendo quest’ultimo troppo geloso e possessivo.