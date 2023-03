Negli ultimi giorni il clima nella Casa del Grande Fratello Vip sembra più sereno. Dopo alcune incomprensioni, Antonella Fiordelisi si è integrata nel gruppo degli Spartani, ma il comportamento dell’ex schermitrice non ha affatto convinto Nikita Pelizon, la quale ha messo in dubbio la buona fede della coinquilina.

Nikita punge Antonella: "Si sta parando il deretano"

Nel corso della puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico una clip in cui l’influencer triestina diceva: “Antonella si sta semplicemente parando il deretano. Credo proprio che il tempismo sia particolare. Se in sei mesi non si è creato un rapporto, non credo che con due moine si possa creare adesso…”.

I commenti dei vipponi su Nikita Pelizon

Al termine della diretta, alcuni vipponi si sono riuniti in cortiletto e hanno commentato le parole di Nikita. Edoardo Donnamaria ha detto di non capire come il pubblico non noti il suo vero volto, mentre Giaele De Donà ha affermato: “No, anche perché prima si è vista la clip di lei con l’unicorno e poi si è vista questa. Due giorni fa eravamo in cucina con Nikita, ha detto ‘E’ così bello adesso che c’è questo equilibrio, si sta così bene’, quando eravamo io, te, Antonella e Nikita. Ha fatto tutto questo discorso e poi il giorno prima è andata a dire ste robe. Una che confessa il peace and love e anche adesso, quando ha detto in puntata ‘Peace and love fino alla fine del programma’”.

Anche Edoardo Tavassi ha commentato il comportamento di Nikita: “E’ l’incoerenza, è l’opposto di quello che professa. Cioè, non è che dici è una leggera deviazione. No, è l’opposto”.