Antonella Fiordelisi non ha mai nascosto di avere un bellissimo rapporto con i suoi genitori. Ciò nonostante, nella sua famiglia c’è una persona con la quale non ha più rapporti: sua sorella Maria Antonietta.

Antonella parla del rapporto con la madre

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 6 marzo, prima di affrontare l’argomento, l’ex schermitrice racconta del rapporto con sua madre: “Abbiamo un rapporto molto particolare, avendo dei caratteri molto simili litighiamo spesso”. Oltre che di sua madre, nei giorni scorsi Antonella ha raccontato anche del complicato rapporto con sua sorella Maria Antonietta.

Antonella racconta del rapporto con la sorella

“Mi sono sentita figlia unica perché sono cresciuta solo con mamma e papà, ma in realtà ho una sorella”, rivela, raccontando che la sorella è nata dal primo matrimonio di sua mamma Milva. “Quando mia madre ha lasciato suo padre per un altro uomo lei si è sentita abbandonata”. Maria Antonietta ha scelto di vivere con il padre, e questo ha impedito alle due sorelle di crescere insieme. Ma nonostante ciò, per diverso tempo e nonostante la distanza, le due sono riuscite a costruire un rapporto.

Questo fino a quando, qualche anno fa, Antonella ha deciso di non andare alla festa di laurea di Maria Antonietta, poiché quest’ultima non aveva invitato sua madre: “Si è sentita tradita. Non mi ha mai aperto le porte di casa”, continua a raccontare la Fiordelisi, spiegando di aver provato più volte a rintracciarla dopo l’evento che le ha definitivamente separate.

L'appello di Antonella Fiordelisi

Nella speranza che lei stia guardando, Antonella lancia un appello: “Vorrei dirle che io non ho avuto i problemi familiari che ha vissuto lei. E’ un tipo di sofferenza che non posso capire. Magari questo ha inciso sul nostro rapporto tra sorelle. Vorrei vederla, non so più tanto della sua vita. Lei è bellissima, anche dentro”, conclude la vippona, speranzosa che proprio questo appello al Gf Vip possa smuovere le acque e portarle finalmente a riavvicinarsi.