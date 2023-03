Oriana Marzoli è la prima finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di lunedì 6 marzo, la modella venezuelana ha appreso il verdetto mentre si trovava in studio con Antonella Fiordelisi. Prima di rientrare in Casa, la “reina” ha ricevuto istruzioni da Alfonso Signorini: avrebbe dovuto dire ai coinquilini che si sarebbe verificata una doppia eliminazione.

Lo scherzo ai vipponi

Oriana Marzoli, dopo essere stata scelta dal pubblico come prima finalista del Gf Vip, si è fatta consigliare da Antonella Fiordelisi su come inscenare l’eliminazione di quest’ultima e di Davide Donadei. Quando è rientrata, la vippona ha detto: “Antonella è stata eliminata per il suo rapporto tossico con Edoardo, si è messa a piangere, si è buttata per terra, Ginevra l'ha presa davanti a me e si è andata a sedere con tutti gli altri”. Poi, è intervenuto Alfonso Signorini che le ha retto il gioco: “Credetemi, Antonella l'ha presa molto male, si è messa a piangere”. Il conduttore ha chiesto all’ex schermitrice di parlare con Edoardo, mentre fingeva di farle bere dell’acqua. In realtà la Fiordelisi non era in studio, ma si trovava all’esterno della Casa.

Donnamaria in lacrime

“Alfonso ti chiedo scusa per come ho reagito, per le urla, non me l’aspettavo. Pensavo fosse per la finale, però queste cose succedono. Cosa voglio dire a Edoardo? Che sicuramente ci vedremo fuori. Forza amore, dai”. Donnamaria, in lacrime, non ha avuto la forza di dire niente. Così Antonella ha proseguito: “Sono contenta perché in questa settimana ci siamo chiariti, però, io farò il tifo per lui da fuori e lo aspetterò sicuramente”. Signorini ha proposto a Edoardo di raggiungere lo studio per salutare la fidanzata, ma quando è uscita dalla porta rossa se l’è trovata davanti: “Mo**acci vostri!”, ha esclamato. Poi si sono abbracciati e baciati.

Lo scherzo è proseguito con l’ingresso di Antonella e Edoardo in Casa, e mentre scattava il freeze la Fiordelisi ha spiegato: “Ragazzi eccomi qua, ho fatto uno scherzo a Edoardo. In realtà, io mi sono salvata ma Davide è stato eliminato purtroppo, abbiamo perso un altro persiano, ma resisteremo”. Infine, Alfonso Signorini ha svelato la verità: “Vipponi, la verità è che nessuno è stato eliminato perché Oriana è la prima finalista di questa edizione”.