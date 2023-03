Ivana Mrazova entra a gamba tesa su Nikita Pelizon. La modella ceca, entrata temporaneamente a far parte del cast del Grande Fratello Vip in qualità di ex fidanzata di Luca Onestini, una volta uscita dalla Casa si è scagliata contro l’influencer triestina.

Ivana Mrazova contro Nikita Pelizon

Adesso che Ivana è fuori e che ha avuto modo di osservare da spettatrice quanto sta accadendo nel loft di Cinecittà, uno dei suoi primi post è stato dedicato proprio a Nikita. Utilizzando uno sfondo che mostra degli unicorni (un chiaro riferimento alla Pelizon), l’ex di Onestini ha scritto: “Sono scioccobasita. C’è qualcuno che pretende che Luca non parli più di lei e, neanche dopo 48 ore dalla mia uscita, è la prima che torna a insinuare cosa inesistenti. Cosa cercherà mai ancora?”.

Nikita non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Luca Onestini, sentimento mai ricambiato dall’ex tronista, che l’ha allontanata a più riprese accusandola, tra l’altro, di fingere un interesse esclusivamente per i fini del gioco.

Onestini e Ivana sono stati fidanzati per circa tre anni prima che la loro relazione terminasse circa un anno fa. I due si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip, e la convivenza ha dimostrato che il loro rapporto potrebbe essere non del tutto naufragato. Entrambi sono legati ancora da un forte sentimento, e lo hanno manifestato apertamente di fronte alle telecamere. Ma, le decisioni relative alla loro relazioni, verranno prese solo una volta che Onestini avrà concluso la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.