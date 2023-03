Daniele Dal Moro è molto provato dalla lunga permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, e durante uno sfogo con Andrea Maestrelli ha manifestato la sua stanchezza e la sua voglia di vivere serenamente quel che resta della sua esperienza nel loft di Cinecittà.

Ad avere un ruolo cruciale in questa situazione è Oriana Marzoli. Proprio il rapporto con la modella venezuelana e le frequenti litigate non fanno altro che peggiorare le cose. Proprio per tale ragione, l’imprenditore veneto decide di parlare con il cuore in mano, alla ricerca di un modo per mandare avanti con leggerezza la loro conoscenza.

Il monologo di Daniele Dal Moro

“Tu hai la capacità di innervosirmi”, dice Daniele, dando il via ad un lungo monologo in cui mette sul piatto tutti i suoi sentimenti, le sue difficoltà e la voglia di stare con “bebe” a cuore leggero. La convivenza forzata lo mette a dura prova, e l’impossibilità di ritagliarsi i propri spazi per stare da solo e sfogare le sue frustrazioni rende qualsiasi azione causa di grande nervosismo. “Capisco che tu abbia delle insicurezze, delle incertezze e delle cose che non ti piacciono, come magari ne ho io”, continua Dal Moro, chiedendo ad Oriana di provare a comprendere le sue difficoltà e aiutarlo a superare i nervosismi di cui ormai si dice stufo: “Dobbiamo cercare qui dentro di trovare una condizione che ci consenta di vivere sereni”.

Daniele si sbilancia con Oriana: "Io ci tengo a te"

“Io non ho mai una discussione con una persona per ferirla o per distruggerla, ma per costruire. Litigo se mi interessa la persona, se mi interessa far capire un concetto e per cercare di risolvere le cose, non per peggiorare la situazione”, aggiunge Daniele, lasciando intendere ad Oriana quanto ci tenga a lei e quanto si auguri che la loro relazione possa andare avanti.

Visto il poco tempo che rimane da vivere nella Casa, Daniele chiede ad Oriana di non preoccuparsi del futuro, di comprendere i suoi malumori e di godere di ogni istante insieme: “I sentimenti che provo nei tuoi confronti sono veri, cerchiamo di vivere serenamente”, conclude l’ex tronista. Le parole di Daniele sembrano rassicurare Oriana che, soprattutto nelle ultime ore, ha dubitato dell’interesse del coinquilino. E’ un nuovo inizio per gli Oriele?