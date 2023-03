Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo, i tre ex hanno lasciato definitivamente il loft di Cinecittà. Quello che sembra aver sofferto di più l’uscita di scena degli ospiti è stato Luca Onestini, che ha dovuto suo malgrado rinunciare a trascorrere altro tempo con Ivana Mrazova. L’ex tronista, quando Alfonso Signorini ha annunciato che la modella ceca doveva abbandonare la Casa, quasi non riusciva a crederci e, nel salutare la sua ex, è scoppiato in lacrime.

Luca Onestini e il futuro con Ivana Mrazova

A distanza di 24 ore, Onestini si ritrova in giardino con Daniele Dal Moro e parla del suo rapporto speciale con Ivana. Luca, nello specifico, ha apprezzato tanto il fatto che abbiano vissuto questo nuovo incontro in modo sereno, senza troppi litigi e con tanta maturità. “Se c’è la voglia di stare insieme e riprovare si farà fuori”, racconta pensando alla possibilità di essere nuovamente una coppia.

Onestini rivive con Daniele molti ricordi di momenti felici vissuti con la Mrazova: “Per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme”, racconta condividendo la sua gioia nell’aver rivisto una delle persone più importanti della sua vita. L’imprenditore veneto è felice nel vedere il coinquilino soddisfatto, e dice di aver visto in Ivana una persona bella e genuina: “Mi faceva ridere, era tanto divertente”.

Luca Onestini racconta di essere sempre stato bene con la modella, e di sentirsi grato di avere accanto a lui una persona speciale come lei. Per l’ex tronista non può esistere futuro senza Ivana, e una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia ha tutta l’intenzione di rivederla. Se son rose, fioriranno…