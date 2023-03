La tormentata storia d'amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere banco. A distanza di 24 ore dal confronto avvenuto durante la puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo, l’influencer campana, con tono provocatorio, riprende il tanto discusso rapporto del volto di Forum con Nicole Murgia, scatenando nuovamente la rabbia di Edoardo.

Lo speaker radiofonico si mostra infastidito dal fatto che Antonella torni ad accusarlo del suo rapporto con l’attrice, e mette le cose in chiaro: “A me non interessa in quel senso. Lo sai benissimo”. La Fiordelisi non accetta che il suo fidanzato continui a giustificarsi, e tira in ballo le parole dette dal papà di Donnamaria durante la puntata di giovedì. Nello specifico, l’ex schermitrice gli ripete quei consigli in cui lo metteva in allerta rispetto al suo gruppo di amici, invitandolo a non fidarsi del tutto, e soprattutto a pensare di più con la propria testa.

Le preoccupazioni di Antonella Fiordelisi

Edoardo sa che avrebbe potuto gestire la situazione in maniera differente, ma vorrebbe mettere un punto alla discussione una volta per tutte: “Lo so che ho sbagliato, ma basta”, dice molto nervoso. I due si congedano per poi tornare nuovamente a confrontarsi. Antonella si lascia andare ad un momento di lacrime e sconforto, e confida a Edoardo le sue preoccupazioni: “Ho paura di non riuscire più a fidarmi di te. Perché se mi ami mi hai mancato di rispetto?”, chiede la vippona. “Potrei farti la stessa domanda. Succede”, risponde Donnamaria, che invita la Fiordelisi a prendere la decisione giusta senza sentirsi condizionata da niente e nessuno: “Nessuno ti obbliga a stare con me o a perdonarmi”.

Pur dimostrando il suo interesse e la volontà di continuare a costruire una storia d’amore, Antonella dice di nutrire molti dubbi in merito al loro futuro. “Ci pensiamo quando usciamo, non ti preoccupare”, chiosa Donnamaria.