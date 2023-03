Al termine della puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 2 marzo, Edoardo Donnamaria ha provato ad infilarsi nuovamente nel letto di Antonella Fiordelisi, che però ha avuto una reazione che molti telespettatori non si sarebbero mai aspettati.

Ma facciamo un passo indietro. I Donnalisi hanno avuto un nuovo confronto in studio, al quale ha partecipato anche Nicole Murgia. L’influencer campana ha espresso con chiarezza il suo punto di vista, spiegando che pur essendo ancora innamorata dello speaker radiofonico, non ha alcuna intenzione di tornare con lui. Antonella ha infatti affermato che non può più tollerare i comportamenti dell’ex fidanzato, che hanno minato la fiducia che nutriva nei suoi confronti. Per lei la storia è definitivamente chiusa, e non esiste la possibilità di una riconciliazione.

Edoardo, dal canto suo, non ha assolutamente intenzione di dire addio alla Fiordelisi. Il vippone, infatti, ha detto che una volta usciti entrambi dalla Casa andrà a cercarla per provare a riconquistarla.

Edoardo si infila nel letto di Antonella: la reazione di lei

Nel frattempo, nella notte, Donnamaria ha provato ad infilarsi nel letto di Antonella, abbracciandola da sopra le lenzuola e dandole qualche bacetto. “Che bella che eri prima in studio”, ha detto il volto di Forum. “Sì? Quanto?”, ha chiesto la Fiordelisi. E lui, continuando a baciarla, ha risposto: “Centomila milioni”. Poi si è messo accanto a lei, ha provato ancora ad abbracciarla e baciarla, venendo respinto con perdite. Di fronte al rifiuto di Antonella, Edoardo ha reagito stizzito, arrabbiandosi e andando via con estremo nervosismo.