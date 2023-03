Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 2 marzo, Sonia Bruganelli è tornata ad esplodere fucilate come non accadeva ormai da diverso tempo.

Durante il blocco dedicato alla crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, l’opinionista ha letteralmente asfaltato Edoardo Tavassi, dopo che quest’ultimo era entrato nuovamente a gamba tesa sull’influencer campana: “Non riesco a provare empatia con una persona che penso sia utilizzando tutto questo esclusivamente per alzarsi ed emergere nel gioco come vittima”.

Sonia Bruganelli demolisce Edoardo Tavassi

A quel punto, la moglie di Paolo Bonolis si è scagliata contro l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “Seguo il Grande Fratello dalla prima. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te”.

Tavassi ha poi replicato alla Bruganelli: “Devi comprare un televisore che abbia anche Mediaset Extra”. Le affermazioni del concorrente hanno fatto infuriare ancora di più Sonia: “Tu non ti devi permettere di dire quello che vedo o non vedo, è il mio lavoro. Non permetterti di giudicare il mio lavoro, tu sei una persona che vive di reality e non entro nella dinamica di quello che fai tu. Però non devi permetterti di dirmi cosa vedo e cosa non vedo. Ma questo non fa altro che sottolineare la tua personalità che è quella di inventare cose. Ti inventi robaccia sugli altri. Sei un manipolatore”.

Tavassi: "Sonia non ha capito un ca**o!"

Al termine della puntata, Edoardo Tavassi si è sfogato con gli altri vipponi: “Sonia si arrabbia quando vai contro Antonella, penso che veramente lei punti tutto su Antonella. Sonia punta molto su Antonella e non vuole sminuire la sua immagine. Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella. Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della casa, sono cose che vedo e vivo. Mica sono rincoglionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello. Lei no. Sonia potrebbe dirmi ‘abbiamo un pensiero diverso’, non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Detto questo non mi sento minimamente colpito perché non sono così. Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un ca**o”.