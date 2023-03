Nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha subito l’ennesima battuta d’arresto. La modella venezuelana ha avuto un colloquio amichevole con Martina Nasoni, alla quale ha chiesto consigli e suggerimenti circa le modalità con cui dovrebbe rapportarsi con l’imprenditore veneto.

Daniele Dal Moro gela Oriana Marzoli

Venuto a conoscenza della chiacchierata tra le due vippone, Daniele è andato letteralmente su tutte le furie ed ha perso le staffe scagliandosi contro la “reina”: “Lasciamo perdere. Ti faccio una domanda, di cosa stavi parlando? Parlavi di me. Ok, tu con me non ci parli più. Benissimo, non ho dubbi perché non ho niente da nascondere. Con me non ci parli più, fine. Te lo dico tassativo, non ho voglia di discutere. Ti parlerò a fine programma, qui dentro no. E non ho voglia di spiegare”.

La reazione di Dal Moro, da molti ritenuta eccessiva, ha lasciato di stucco Oriana, che non sa più in che modo relazionarsi con l’ex tronista. E’ ipotizzabile che questa sera, nel corso del nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5, la questione “Oriele” verrà affrontata da Alfonso Signorini.

Signorini collegato con Daniele. Ma Oriana origlia...

Nel frattempo, pochi minuti fa, il conduttore si è collegato in diretta con il Confessionale dove ad attenderlo c’era proprio Daniele Dal Moro: “Daniele, mi senti?”, chiede Signorini, che poi aggiunge: “Vabbè, niente come non detto. C’è Oriana che stava origliando, capisci…”. “Tutto nella norma”, ha replicato l’ex tronista.