Al termine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono tornati ad essere concorrenti “singoli” e persone fuori da una relazione. Entrambi hanno la rispettiva idea su quello che a tutti gli effetti può essere considerato un ex.

Lo speaker radiofonico, in veranda, confessa a Martina Nasoni di avere un’opinione molto dura dell’influencer campana. Secondo lui, infatti, Antonella è interessata soltanto alle dinamiche del gioco e all’avventura nella Casa più spiata d’Italia: “Non è mai stata veramente innamorata di me”, sostiene Edoardo, che poi aggiunge: “Lei prova sicuramente un sentimento forte per me, ma non è amore”.

Edoardo distrugge Antronella: "Falsa, costruita e bugiarda"

Donnamaria ricorda i primi momenti, credendo che la sincerità dell’ormai ex fidanzata fosse dovuta a una forte personalità e a un’indole di sottolineare le verità nascoste. Adesso, invece, il suo pensiero è completamente cambiato: “Parliamo due lingue diverse”. Antonella non è la stessa di una volta e forse non lo è mai stata, afferma Edoardo, che la reputa falsa, costruita e bugiarda. Martina Nasoni resta sbigottita nel sentire questa parole, confermate, ovviamente, anche da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, presenti alla conversazione.

E’ ipotizzabile che quanto affermato da Donnamaria sarà oggetto di una clip che verrà mostrata questa sera ad Antonella Fiordelisi che, siamo sicuri, non la prenderà benissimo.