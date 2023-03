Daniele Dal Moro furioso con Oriana Marzoli. Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’imprenditore veneto ha notato la conversazione tra la modella venezuelana e Martina Nasoni, e non ha assolutamente apprezzato in quanto in lui si è instillato il dubbio di essere diventato argomento di discussione tra le due.

Daniele furioso con Oriana: "Non è la donna per me"

L’ex tronista è particolarmente arrabbiato e in cucina sfoga tutta la sua frustrazione e il suo rammarico a Micol Incorvaia, Luca Onestini e Milena Miconi. I tre coinquilini gli consigliano di essere più pacato e di confrontarsi direttamente con Oriana senza giungere a conclusioni affrettate, ma Daniele non sente ragioni. “Non ho più voglia di conoscerla. Ho conosciuto abbastanza per capire che non è la donna per me”. Dal Moro dà per certo che Martina e Oriana stiano parlando di lui, e questo proprio non gli va giù.

Poco dopo, la Marzoli si avvicina al veneto il quale, diretto, le chiede se stesse parlando di lui con la Nasoni e, davanti alla conferma della “reina”, si innervosisce e sbotta: “Con te non ci parlo più, fino alla fine del programma”. Mentre Daniele si allontana, Oriana chiede spiegazioni agli amici, dal momento che non ha ben compreso la reazione del vippone. Da Micol a Onestini, a turno, spiegano le ragioni di Dal Moro, il quale ha fatto di tutto per allontanarsi dalla sua ex proprio per non dare fastidio a Oriana, e lei stessa si mette a chiacchierare di lui proprio con Martina.

La Marzoli prova nuovamente a chiarire con Daniele, ma non c’è verso: “Io e te ci parleremo di nuovo fuori di qui, sei una persona immatura”. La venezuelana si dice dispiaciuta, non c’era malizia nelle sue intenzioni. Semplicemente voleva un suggerimento su come comportarsi nel migliore dei modi, ma l’imprenditore sottolinea che Oriana non può chiedere consiglio ad una persona che lo ha conosciuto quattro anni fa.

Gli Oriele sono nuovamente ai ferri corti.