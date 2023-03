Sono ore complicate per Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer campana, ancora piuttosto delusa per quanto accaduto tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, si lascia andare ad un momento di sconforto e lacrime.

Vedendo l’ormai ex fidanzato completamente disinteressato, Antonella non nasconde il suo malumore e, stanca di dover soffrire a causa del loro tormentato rapporto, dice di voler prendere definitivamente le distanze da lui, nonostante l’affetto che prova nei suoi confronti e i loro programmi per il futuro. “Mi devo disinnamorare. Mi ha distrutto tutto il sogno che avevo costruito con lui”.

“Edoardo lo ha ammesso, l’errore c’è stato”, commenta Sarah Altobello che, pur comprendendo la delusione della coinquilina, prova a farla riflettere e l’ha invita a non cancellare quanto di bello c’è stato tra di loro: “Io ci ho sempre visto il bello. Tutto si supera”, esclama la showgirl pugliese.

Antonella su Edoardo: "Non lo voglio vedere più"

“Mi ha fatto sentire sola e insicura”, dice tra le lacrime la Fiordelisi. Si sente tradita e spiega a Sarah di non voler recuperare più il rapporto con Donnamaria: “Non ci posso credere che sia finita perché lui ha fatto questa cosa così grave. Non me lo aspettavo. Non lo voglio vedere più”, conclude Antonella.

A questo punto, il rapporto tra i Donnalisi sembra davvero irrecuperabile.