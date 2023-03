Edoardo Donnamaria nuovamente nella bufera. Nel salotto della Casa del Grande Fratello Vip, lo speaker radiofonico stava spiegando ai coinquilini presenti come erano realmente andate le cose con Nicole Murgia. Ha provato a mimare il gesto che lo ha reso colpevole nella puntata del 27 febbraio, ma erroneamente ha toccato il seno di Oriana Marzoli. La “reina”, non appena si è resa conto della situazione, è scappata via.

Edoardo Donnamaria tocca il seno di Oriana Marzoli

Donnamaria voleva mimare il gesto che l’ha reso suo malgrado protagonista del Van-gate. Voleva spiegare ad Oriana Marzoli come fossero andate le cose con Nicole Murgia e, per sbaglio, ha toccato il seno della modella venezuelana: “Le ho fatto così per sentire le protesi”, ha detto Edoardo, prima che Oriana scappasse via: “Minc*ia, oh. No. Non mi fare queste cose”.

Dopo quanto accaduto in puntata, Donnamaria si è ritrovato ad affrontare molti vipponi che hanno preso le parti di Antonella Fiordelisi, compresa la sua amica e acerrima nemica dell’influencer campana, Oriana Marzoli. La “bebe”, il giorno successivo alla puntata, si è infatti avvicinata all’ex schermitrice per chiederle come si sentisse: “Non credere lo faccia per qualche motivo in particolare, ti capisco e mi sono messa nei tuoi panni. Non mi interessano le telecamere, però se vuoi ti faccio capire una cosa che secondo me può servirti”.