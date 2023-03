Davide Donadei è tornato a parlare della storia d’amore con l’ex fidanzata. Al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 27 febbraio, come di consueto, sono stati mostrati i commenti degli utenti di Twitter selezionati da Giulia Salemi. Tra questi anche una Ig story di Chiara Rabbi, ex fidanzata del ristoratore pugliese, conosciuta a Uomini e Donne.

Il tweet velenoso di Chiara Rabbi

“Benvenuta nel club, Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”. L’ex corteggiatrice si riferiva alla delusione di Antonella Fiordelisi dopo aver scoperto che Edoardo Donnamaria aveva palpato il seno di Nicole Murgia. Stando alle parole della Rabbi, anche Davide avrebbe compiuto un gesto simile, alludendo ai tradimenti del vippone emersi negli ultimi mesi. Infastidito dalla frecciatina della sua ex, Donadei è letteralmente esploso quando Edoardo Tavassi ha chiesto delucidazioni su quanto insinuato da Chiara.

Davide Donadei parla della storia con Chiara

Tornato lucido, Davide ne ha parlato con Antonella Fiordelisi: “Quando l’ho lasciata l’ha presa malissimo, e anche io. Ci stavamo facendo del male. Lei per come si era incastrata la roba, non voleva andare a fare esperienze perché non voleva lasciarmi da solo. Io non uscivo con i miei amici perché lei rimaneva a casa da sola. Poi ho trovato la forza di dirle di prenderci un po’ di tempo. Il primo mese sono stato bene, era sparita quella pesantezza e pensavo che mi potesse mancare, invece…”.

Davide e la frequentazione con una dama del Trono Over

In seguito, Donadei ha fatto riferimento alla frequentazione con Roberta Di Padua, dama del Trono Over di Uomini e Donne, avvenuta, stando ad alcune indiscrezioni, mentre lui era ancora fidanzato con Chiara Rabbi. “A metà settembre c’è stata una roba… ho baciato una persona, ma ci eravamo lasciati. Era una del Trono Over di Uomini e Donne. Ci siamo visti per una pizza, c’era attrazione già da prima, quando facevo il Trono, però poi non ci siamo più rivisti. Lei l’ha presa male, ma sono certo che alla fine della nostra storia si è vista con un altro ragazzo. Poi, ci chiama la redazione il 18 settembre e facciamo questa puntata dove spieghiamo questa roba, e poi, negli ultimi dieci minuti, ho detto la verità. Fino a metà novembre non ci siamo sentiti, anche se avevamo la stessa agenzia”.

"Pensavo che sarebbe stata la donna che avrei sposato"

Poi, ancora sulla Rabbi, Davide ha aggiunto: “Secondo alcuni per fare questo programma devi essere single, io invece non ho fatto niente con nessuna qua dentro. Arrivato qui, pensavo di riuscire a ripartire. Ho provato a legarmi ad altre ragazze, ma ero deluso per come era finita. Pensavo che dopo due anni lei sarebbe stata la donna che avrei sposato. Avrei voluto che lei fosse a casa ad aspettarmi. Dal 20 agosto fino ad ottobre ho visto qualche ragazza, ma poi dicevo ‘che cacchio sto facendo?’. Quel tweet è rabbia. Mi ha offeso. Sono state rilasciate interviste, io non ho rilasciato nulla, è una roba che non doveva essere toccata. Io continuerò a tutelare questa storia”.