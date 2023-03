La tormentata e burrascosa relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere banco. Dopo i fatti del “Van-gate”, emersi durante la puntata del Grande Fratello Vip del 27 febbraio, i Donnalisi sono nuovamente ai ferri corti, e questa volta sembra proprio che la loro storia d’amore sia giunta definitivamente al capolinea.

Dopo che Donnamaria ha confessato di aver palpato il seno di Nicole Murgia, e dopo aver visto una clip compromettente con protagonisti proprio lo speaker radiofonico e l’attrice, Antonella ha detto di voler tagliare i ponti con il fidanzato, questa volta per sempre. Anche nelle ultime ore, i due si sono accusati a vicenda, con Edoardo che ha definito l’ex scherimitrice “Falsa e bugiarda”.

Con il passare delle ore, il clima tra i Donnalisi si fa sempre più incandescente, e ognuno dei due resta inamovibile sulle rispettive posizioni. Ma un altro retroscena venuto alla luce potrebbe contribuire a gettare ulteriore benzina sul fuoco.

"Antonella sta rivalutando il rapporto con il suo ex"

A sganciare la bomba è Daniele Dal Moro che, dopo aver ascoltato alcune confidenze da parte di Antonella Fiordelisi, le rivela a Edoardo Donnamaria durante una chiacchierata in cortiletto. “Antonella sta rivalutando il rapporto con il suo ex fidanzato (Gianluca Benincasa, ndr). Ha detto di aver chiuso con una persona che gli dimostrava molto di più di quanto gli dimostri tu (Edoardo, ndr), e quindi rivaluta questa cosa. Quando me l’ha detto sai cosa ho pensato? Sta roba di sicuro fanno una clip e la mandano in onda giovedì”. “Sai invece a me cosa ha detto dell’ex?”, replica Donnamaria. “Che qualsiasi cosa succeda, lei grazie a me ha capito che non era innamorata di questa persona e che quindi non ci tornerà mai insieme, mentre a te ha detto il contrario. Ma tanto l’incoerenza direi che è di casa”. “Comunque vedrai che sicuramente quella roba lì la fanno vedere giovedì”, ha concluso Daniele.