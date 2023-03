Una “strana” alleanza è nata nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip. Si tratta di quella tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni, nemiche sin dall’ingresso dell’ospite nel loft di Cinecittà, ma che a sorpresa si confidano su un argomento che le accomuna: il rapporto con Daniele Dal Moro.

La chiacchierata tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni

I dubbi della modella venezuelana non si affievoliscono, e c’è soltanto una persona, a parte l’ex tronista, che può aiutarla. Si tratta di Martina, ospite della Casa ed ex dell’imprenditore veneto. Con un po’ di imbarazzo, la “reina” si avvicina alla coinquilina e chiede che comportamenti attuasse Daniele con lei. La Nasoni comprende i timori della vippona e la tranquillizza: Dal Moro è un ragazzo unico che necessita dei propri tempi.

I dubbi di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro

“Lui è fatto così. E’ questo”, afferma Martina. Questa freddezza fa parte di lui, è il suo modo di approcciare, per cui Oriana non deve preoccuparsi se, alle volte, si mostra distaccato. La Marzoli ritiene di piacergli, tuttavia vorrebbe comprendere la natura dei sentimenti di Daniele. All’inizio, la venezuelana ha preso la storia con più leggerezza, ma adesso la sua infatuazione sta diventando qualcosa di più serio, tanto che vorrebbe proseguire la conoscenza fuori dalla Casa. Dal Moro la tranquillizza spesso, dicendole che ha sempre scelto lei fin dall’inizio. “Per lui non c’era nessuna bella in questa Casa, a parte me”, afferma Oriana, certa di aver suscitato l’interesse del veneto. Tuttavia, il comportamento altalenante di lui, congiuntamente alla gelosia che prova lei, spingono Oriana a porsi qualche domanda. Martina ribadisce che Daniele è lunatico di indole, per cui gli sbalzi d’umore che la venezuelana nota non dipendono da ciò che lei fa.

“Sicuramente lui si è affezionato a te e non vuole farti del male”, spiega l’ospite, che aggiunge: “Non si fida di sé stesso”. Probabilmente, secondo Martina, Daniele ha intenzione di osservare il loro rapporto e vedere come si evolverà una volta che il programma sarà finito. “Io mi sono sempre lasciata andare. Non mi faccio tutti questi problemi”, commenta Oriana. Le due vippone continuano a conversare a lungo. Finalmente si chiariscono e appaiono incredibilmente come due amiche sincere e affiatate. Ciò che prima le divideva, adesso è diventato motivo di unione.

Daniele Dal Moro, dopo essere venuto a conoscenza della chiacchierata tra Oriana e Martina, gela la modella venezuelana: “Tu con me non ci parli più, basta. Io con te ci parlerò una volta finito il programma. Non sto neanche qui a spiegarti il perché… Ti giuro, non ho voglia”.