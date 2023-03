Questa sera andrà in onda alle 21,40 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto, che prevede l’eliminazione, si sfideranno Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello e Nikita Pelizon.

La battuta di Donnamaria su Oriana: Spartani gelati

Intanto, a poche ore dall’appuntamento serale con il reality condotto da Alfonso Signorini, il volto di Forum si è lasciato scappare una battuta su Oriana Marzoli che ha gelato gli Spartani. Donnamaria stava chiacchierando con la modella venezuelana, Luca Onestini, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis e Ivana Mrazova. Lo speaker radiofonico si è rivolto ad Oriana, dicendosi certo che il suo coinquilino abbia un debole per lei: “Il mio coinquilino sarà innamorato follemente di te lo so. Sudamericana, piccolina”. Luca Onestini ha commentato dicendo che il coinquilino di Edoardo non è di certo l’unico a nutrire un interesse nei confronti della Marzoli. A quel punto, Edoardo ha aggiunto: “Il mio coinquilino ti fa passare un'oretta divertente”. Oriana ha replicato: “Cosa?”, e lui ha ripetuto: “Il mio coinquilino ti fa passare un'oretta divertente”.

Le parole di Donnamaria che faranno infuriare Daniele Dal Moro

Tra gli Spartani è calato il gelo. Donnamaria lo ha notato e ha esclamato: “Cosa ho detto?”. “Le sembrano commenti da fare, Donnamaria”, ha chiesto Luca Onestini. “Non credo che sia il tipo di Oriana”, ha commentato Micol Incorvaia. “A me piace Daniele, purtroppo”, le ha fatto eco la “reina.

Edoardo ha concluso ammettendo di essersi completamente dimenticato di Daniele Dal Moro: “Mi ero scordato, non vi prendo mai sul serio voi due, non so perché, mi dimentico”. Un’affermazione che non farà affatto felici i fan degli Oriele.