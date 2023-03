Gianluca Benincasa torna nuovamente sotto i riflettori con nuove rivelazioni sul suo rapporto con l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, concorrente più discussa della settima edizione del Grande Fratello Vip.

"Due vipponi al party di Antonella": Benincasa svela l'aneddoto

Il mental coach campano, in particolare, ha svelato alcuni aneddoti risalenti all’ultimo compleanno dell’influencer campana: “Alla festa di compleanno di Anto ho conosciuto anche Giaele. Però lei non sapeva nulla che io ero fidanzato con Antonella. Questo perché a quel party cercavamo di non stare appiccicati in quanto alla festa c’erano anche gossippari e giornalisti. Noi non volevamo far sapere della relazione e la tenevamo nascosta. Abbiamo conosciuto anche Alberto (De Pisis,ndr), però anche lui non sapeva che io e Anto ci eravamo messi d’accordo per non far sapere della storia, visto che lei entrava al Gf Vip. Alberto è molto simpatico, anche più divertente rispetto che al GF, lui l’abbiamo conosciuto insieme al suo amico Mattia”.

"Antonella si è studiata per anni il Gf Vip"

Benincasa ha parlato anche delle sempre più frequenti lacrime di Antonella Fiordelisi, che negli ultimi giorni sono scese copiose sul suo volto a causa della fine della relazione con Edoardo Donnamaria: “Antonella non è mai stata innamorato di Edoardo e nemmeno presa. Lei è presa dalla ship, lei ama i Donnalisi. Come mai piange? Si dispera quando viene smascherata. Posso dirvi che l’unico momento in cui l’ho vista piangere davvero è quando lunedì scorso in puntata le dicevano che recitava. Ecco, lì si è sentita offesa. Ma non le è importato nulla del fatto che Edoardo ha toccato la Murgia, anzi, lei lì ha capito che poteva giocare la carta della vittima, che funziona sempre. Antonella si è studiata anni di Gf Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme”.

E ancora: “Il mio guardarla negli occhi quando sono entrato nella Casa aveva un senso. Della serie ‘guarda, sei andata troppo oltre rispetto a quello che io e te ci eravamo promessi’. Lei mi aveva promesso ‘io andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship, non sarò mai nulla di serio e non andrò mai oltre come sono andati altri in passato’”.