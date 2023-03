Edoardo Donnamaria, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo, ha ricevuto la visita di sua padre Vincenzo. Il papà dello speaker radiofonico ha spiegato che inizialmente era prevista la presenza della mamma: “Alla fine, però, non se l’è sentita”.

La versione di Vincenzo Donnamaria sul Van-gate

Le parole di Vincenzo Donnamaria al figlio: “Credo che sarebbe stato ingiusto negarti la possibilità di farci un'altra chiacchierata. Ci manchi, ti vogliamo bene. Cerco di essere sintetico. Non hai seguito i miei consigli. L'ultima puntata per noi è stata una sofferenza, immagino per te. Però, ne sei uscito bene. Ma noi abbiamo sofferto molto, perché hai fatto delle fesserie notevoli. Errori, errori, errori li hai fatti, inutile stare a ribadire il concetto. Oltre agli errori, c'è un discorso di narrazione. Sei stato il primo a continuare a parlare dietro di tizio con caio. I riporti distorcono la realtà. E viene fuori una realtà distorta che non dipende dal Grande Fratello, ma da voi. Tu sei un non giocatore, gli altri giocano tutti. Ti raccontano un sacco di frottole. Forse l’unica purissima era Sarah. Quanto al van gate, io ho un’idea mia, non l'ho detta altrimenti non me la facevano dire. Secondo me tu copri qualcuno e qualcosa. Secondo me, non sono andate così le cose”.

Il vippone ha confidato al padre quanto sia complicata l’esperienza del Grande Fratello Vip e, per non farsi schiacciare dalla paranoia, ha deciso di non dare più peso a quanto accadeva: “Sono più o meno 20 giorni che io sto completamente impazzendo. Sono bollito. Adesso io le regole non le seguo più. Se mi sveglio la mattina e voglio dire una cosa, la dico. Non me ne frega niente. Poi faccio casino, non faccio casino. Poi, le cose vere si vedranno fuori. Qui dentro è una paranoia totale. A un certo punto, chi se ne frega. Raccontate quello che vi pare. Se avessi vissuto una puntata come quella dell'ultima volta, tre mesi fa, sarei svenuto”.

Il padre di Donnamaria si rifiuta di incontrare Antonella

Alfonso Signorini ha chiesto al padre di Edoardo Donnamaria se ritiene che il figlio si realmente innamorato di Antonella Fiordelisi. L’uomo ha chiarito di non voler affrontare l’argomento e si è anche rifiutato di incontrare l’influencer campana: “Non lo so se sia innamorato, ma soprattutto no comment. Oggi sto parlando con Edoardo e non è una mancanza di rispetto verso Antonella, che stimo, ma desidero solo parlare con lui. Se la voglio salutare? Ma no, in questo momento parlo con Edoardo e, ripeto, non è una mancanza di rispetto. Non voglio incidere su questo rapporto. Questa cosa se la vedranno fuori da qui, spero che stiano sereni e tranquilli tutti e due. Non vi parlate dietro. Io non posso incidere su questa storia”.