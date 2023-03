La puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 2 marzo, ha sancito l’uscita di scena dei tre ex. Infatti, Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante hanno abbandonato la Casa, e quello ad accusare maggiormente il colpo è stato Luca Onestini.

Luca Onestini: "So perché Ivana è stata mandata via dalla Casa"

Dopo aver salutato la modella ceca, Onestini ha rivelato che gli autori hanno preso una decisione specifica in merito alla sua fidanzata. Nel corso della puntata, infatti, l’ex tronista si è lamentato con Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi: “L’unica cosa che mi viene da pensare è che lei è venuta qua per fare su un casino. Questi hanno cercato di mettersi in mezzo da tutte le parti, e quindi, se non hanno fatto il televoto e se hanno deciso loro…”. In sostanza, il fatto che Ivana abbia lasciato la Casa dipenderebbe, secondo Onestini, dall’impossibilità di creare ulteriori dinamiche.

“Sì, però ha detto (riferendosi ad Alfonsi Signorini, ndr): ‘per come siete fatti voi, qua sicuramente oltre non si può andare, quindi Ivana può salutarti’”. “Vabbè, mi pare un po’ eccessivo”, ha replicato Edoardo Donnamaria, riassumendo anche il pensiero di altri coinquilini.

Al termine della puntata, Luca Onestini ha parlato della situazione anche con Milena Miconi: “Sai cosa? Mi dava una boccata d’aria e anche la sensazione che non fossimo qui. Min*ia, non ci volevo credere. Quando mi ha detto che uscita io ho detto ‘non ci credo’ e mi han detto ‘credici, non è uno scherzo’. Ci han detto ‘tanto voi là dentro oltre non andrete. Almeno vi siete ritrovati”.