L’avventura dei tre ospiti nella Casa del Grande Fratello Vip si è conclusa ieri sera. Ivana Mrazova, Matteo Diamante e Martina Nasoni hanno lasciato il loft di Cinecittà, ma quest’ultima, prima di congedarsi, ha avuto un durissimo scontro con Daniele Dal Moro.

Scintille tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

L’imprenditore veneto si è infuriato quando ha visto Oriana Marzoli conversare con la sua ex: “Credo che Oriana abbia delle insicurezze e cerchi conferme nelle persone sbagliate”. Poi è scoppiata la lite con Martina. Daniele ha spiegato che il suo affetto per la ex non si è di certo scomparso, ma lei avrebbe avuto un comportamento nella Casa che lo ha infastidito. In particolare, l’ha accusata di aver fatto delle allusioni dicendo: “Se io dicessi quello che so su di te…”. A quel punto la Nasoni lo ha interrotto: “Tu cerchi il confronto, ma il confronto sbagliato. Io non aprirò mai bocca su quelli che sono stati i miei o i tuoi errori. Rimarranno privati, come è giusto che sia. Tra noi, sei tu che continui ancora a parlare male. Tu fremi dalla voglia che esca questa cosa, a me non mi freghi, ti conosco. Non hai neanche avuto la decenza di chiedere a Oriana cosa avessi detto e mi hai subito attaccata”.

Poi è arrivata la replica di Dal Moro: “Tutti quanti sappiamo cosa vuol dire, dire una cosa del genere qui dentro. Se non hai niente da dire, stai zitta. Questo è il motivo per cui io, con una persona immatura come te, non ci voglio stare”. Martina ha ribattuto: “Fremi dalla voglia di farmi fare una figura di ca**a, perché tu dai la colpa a me di tutti gli insulti che ti sei preso in questi anni”.

Daniele sbotta: "Quando esco da qui ci penso io..."

Alfonso Signorini ha annunciato che per Martina Nasoni è arrivato il momento di lasciare la Casa: “Esco con la certezza con il mio rapporto con Daniele sia terminato”, dice. Poi ha salutato tutti, ma non Daniele Dal Moro, che nel frattempo era andato in giardino dove ha sfogato la sua rabbia con Luca Onestini e Oriana Marzoli: “Te lo giuro, te lo giuro, quando vado fuori ci penso io. Non ho mai detto un ca**o, ora rispondo a tono. Mi sono rotto i cog**oni. Venire qua e dire che sai qualcosa, parla. E non voglio parlare nemmeno con te Oriana, hai dato voce a questa cosa qua. Le hai dato la possibilità di parlare ancora di me, che era proprio quello che volevo evitare. Dovevo fare questa ennesima figura di mer** con una ragazza con cui non posso neanche avere un confronto perché mi parla sopra”.